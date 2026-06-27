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Kaynak: AA

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Gölbent Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Orman sahasından yükselen alevleri görenlerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye kısa sürede Orman Genel Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Alevlere karşı zaman kaybetmeden geniş çaplı bir söndürme harekatı başlatıldı. Sarp arazi şartlarında yürütülen çalışmalara havadan 3 helikopter ve 1 uçak destek verirken, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ile çok sayıda iş makinesi müdahalede bulundu. Ekiplerin koordineli ve yoğun çabaları neticesinde orman yangını daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı. Yangın alanında ekipler tarafından soğutma çalışmaları sürdürülürken, ormanlık alanda hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi amacıyla yetkililer tarafından resmi inceleme başlatıldı.