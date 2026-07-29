Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde tarlada başlayan yangın, kısa sürede yakındaki ormanlık alana yayıldı.
Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, müdahale sürüyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayıp ormana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin ilerlemesi üzerine Fethiye-Antalya karayolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.Kaynak: AA / İHA
Rüzgarın etkisiyle sık ağaçların bulunduğu bölgede hızla büyüyen alevleri kontrol altına almak için ekipler seferber oldu.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme unsurları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Alevlere 5 uçak ve 11 helikopter ile havadan; 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personelden oluşan karadaki ekiplerce yoğun müdahale sürdürülüyor.
Alevlerin tehdit oluşturduğu Fethiye-Antalya karayolu, olası risk önüne geçmek amacıyla tedbiren araç trafiğine kapatıldı.
Güvenlik önlemlerinin tamamlanması ve söndürme çalışmalarının ardından güzergahın yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.