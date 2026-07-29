Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, müdahale sürüyor

Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, müdahale sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayıp ormana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin ilerlemesi üzerine Fethiye-Antalya karayolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / İHA
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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, müdahale sürüyor - Resim: 1

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde tarlada başlayan yangın, kısa sürede yakındaki ormanlık alana yayıldı.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, müdahale sürüyor - Resim: 2

Rüzgarın etkisiyle sık ağaçların bulunduğu bölgede hızla büyüyen alevleri kontrol altına almak için ekipler seferber oldu.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, müdahale sürüyor - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme unsurları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, müdahale sürüyor - Resim: 4

Alevlere 5 uçak ve 11 helikopter ile havadan; 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personelden oluşan karadaki ekiplerce yoğun müdahale sürdürülüyor.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, müdahale sürüyor - Resim: 5

Alevlerin tehdit oluşturduğu Fethiye-Antalya karayolu, olası risk önüne geçmek amacıyla tedbiren araç trafiğine kapatıldı.

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Muğla’da orman alevlere teslim: Yol kapandı, müdahale sürüyor - Resim: 6

Güvenlik önlemlerinin tamamlanması ve söndürme çalışmalarının ardından güzergahın yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.

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