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Kaynak: AA

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile Muğla'nın Yatağan ve Menteşe ilçelerinde linyit ve boksit madenciliği amacıyla bazı taşınmazlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma kapsamına alındı.

Karar, bölgedeki zeytinliklerin ve toprağın maden faaliyetlerini sürdürmek için tahrip edileceği gerekçesiyle tepki çekti.

"MADEN FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜLSÜN DİYE BÖLGENİN GELECEĞİ OLDUBİTTİYE GETİRİLEMEZ"

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, acele kamulaştırmanın savaş, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvurulan istisnai bir uygulama olduğuna işaret ederek, maden faaliyetleri için bu yöntemin kullanılmasına karşı çıktı.

Özcan, "Maden faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekçesiyle bölgenin geleceğinin oldubittiye getirilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Milas'ta madencilik faaliyetleri için alınan acele kamulaştırma kararlarının yargı tarafından iptal edildiğini hatırlatan Özcan, aynı yöntemin şimdi Yatağan ve Menteşe'de yeniden uygulanmak istenmesinin "aynı hukuksuzlukta ısrar edildiğini" gösterdiğini savundu.

Karar alma süreçlerinde yerel yönetimlerin, bölge halkının, meslek odalarının ve bilim insanlarının görüşlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Özcan, "Böylesine önemli kararlar merkezi idarenin tek taraflı tasarruflarıyla değil, ilgili tüm paydaşların katılımıyla, şeffaf ve demokratik süreçlerle alınmalıdır" dedi.

Muğla'daki madencilik faaliyetlerinin ulaştığı boyuta da dikkati çeken Özcan, kentin yaklaşık 12 bin kilometrekarelik yüzölçümünün yüzde 68'inde maden arama ruhsatı bulunduğunu, bunun yaklaşık 1 milyon 235 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alana karşılık geldiğini kaydetti.

"TOPRAĞI, ZEYTİNİ VE YAŞAMI YOK SAYAN BU HUKUKSUZLUĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ise Muğla’daki "acele kamulaştırma" kararına ilişkin, "Toprağı, zeytini ve yaşamı yok sayan; doğa düşmanı, halk düşmanı, sermaye yanlısı bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Uzun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yine bir gece yarısı. Yine bir yağma ve talan kararı. Yatağan ve Menteşe ilçelerimizde, 'kömür' uğruna 3 mahallede bulunan 43 parsel için daha acele kamulaştırma kararı alındı. Üstelik kamulaştırılan parsellerin büyük bir bölümü zeytinli tarla. İktidar, savaş ve olağanüstü hâl gibi durumlarda başvurulması gereken acele kamulaştırma yetkisini, Muğlalıların toprağını, yaşam alanlarını ve geçim kaynağı olan zeytinliklerini şirketlerin kullanımına açmak için kullanıyor.

Toprağı, zeytini ve yaşamı yok sayan; doğa düşmanı, halk düşmanı, sermaye yanlısı bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz. Muğla’nın toprağını da zeytinini de geleceğini de savunmaya devam edeceğiz."