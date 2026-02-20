Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kazıklı Koyu’nda karadan ulaşımı bulunmayan bölgede mahsur kalan kaçak göçmenler için ekipler harekete geçti. Bölgeden gelen yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botları ile Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda aralarında 19 çocuğun da bulunduğu toplam 44 kaçak göçmen güvenli şekilde bulundukları bölgeden alınarak kurtarıldı.

Ekipler tarafından sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin, gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.