Muğla genelinde olduğu gibi Köyceğiz ilçesinde de sağanak yağış etkili oldu.

Yaşanan yoğun yağışların ardından debisi yükselen dereler, Köyceğiz Gölü'ne su taşıdı.

Su seviyesi yükselen Köyceğiz Gölü'nde ise taşma meydana geldi.

Gölden taşan sular kordon boyunca yayılırken, kordon ve çevresi sular altında kaldı.

Dalgalarla birlikte taşan sular yaklaşık 10 metre içeriye girmesiyle kordonda bulunan bazı işletmeler de su baskını yaşandı.

Yetkililer, bölgede yağışların devam etmesi ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.