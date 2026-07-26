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Kaynak: AA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı. Virajda kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki eve çarpması sonucu genç sürücü Semih Uçar hayatını kaybetti, araçta bulunan nişanlısı ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Seydikemer ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Semih Uçar'ın kullandığı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve yol kenarında bulunan bir eve çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Semih Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

NİŞANLISI ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada araçta bulunan Z.Y., çarpmanın etkisiyle otomobil içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarılan genç kadın, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Semih Uçar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.