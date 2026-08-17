KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde 31 adet elektronik sigara tütünü, 18 adet kaçak cinsel istek artırıcı içecek, 130 adet kaçak cinsel istek artırıcı sağlığa zararlı madde, 27 adet kaçak cinsel istek artırıcı hap, 696 adet kaçak eşya, 840 Lt etil alkol ve 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.