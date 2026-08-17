KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde 31 adet elektronik sigara tütünü, 18 adet kaçak cinsel istek artırıcı içecek, 130 adet kaçak cinsel istek artırıcı sağlığa zararlı madde, 27 adet kaçak cinsel istek artırıcı hap, 696 adet kaçak eşya, 840 Lt etil alkol ve 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Muğla’da kaçakçılık operasyonları: 10 şüpheliye adli işlem
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Muğla’da jandarma ekiplerinin 10-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda 840 litre etil alkol, 45 kilo kıyılmış tütün ve yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi.
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