Muğla’nın Seydikemer ilçesinde gece geç saatlerde etkili olan doğa olayları sonucunda toprak kayması yaşandı. Arsa Mahallesi ile Bağlıağaç Mahallesi’ni birbirine bağlayan grup yolunda meydana gelen heyelan, ulaşımın tamamen kesilmesine neden oldu.

BAŞKAN AKDENİZLİ YERİNDE İNCELEDİ

Olayın ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yolun en kısa sürede güvenli bir şekilde trafiğe açılması için talimat veren Başkan Akdenizli, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirtti.

ULAŞIM ALTERNATİF YOLLARDAN SAĞLANIYOR



Belediye ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladı. Yolun tamamen açılmasına kadar geçen sürede sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Güvenlik gerekçesiyle heyelan bölgesine girişler kısıtlandı.