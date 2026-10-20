Kaynak: İHA

Kaza, Muğla-Aydın karayolu Kafaca kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yatağan yönünden Menteşe ilçe merkezine doğru seyreden 45 SC 8806 plakalı su yüklü kamyon, kavşaktaki trafik ışıklarını geçtikten hemen sonra motor kompartımanından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden araç sürücüsü, kamyonu emniyet şeridine çekerek derhal 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İTFAİYE ALEVLERİN KASAYA SIÇRAMASINI ENGELLEDİ

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye grup amirliği ekipleri ile sağlık ve polis güçleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, motor ve kabin kısmını saran alevlere müdahale ederek yangının su damacanalarının bulunduğu kasa bölümüne sirayet etmesini engelledi. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından kamyonun ön bölümü tamamen demir yığınına dönerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.