Kaynak: DHA

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ‘kasten yaralama’, ‘fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama’ suçlarına yönelik çalışma yürüttü. 30 Eylül’de polisin düzenlediği operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. Para karşılığında fuhuş yaptırıldığı belirlenen 7 mağdur hakkında da adli ve idari işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.