Menteşe ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde etkili olan şiddetli rüzgar ve yoğun yağış nedeniyle Azmak akışı kapanırken, su debisi kısa sürede yükseldi. Bölgede risk oluştuğu bildirildi.

Fırtınayla birlikte yükselen dalgaların sahile taşıdığı çakıllar, sahil yoluna kadar ulaştı. Biriken çakıllar nedeniyle bazı araçlar yolda saplanarak mahsur kaldı. Ekipler gün boyunca bölgede kurtarma ve yol açma çalışması yaptı.

Olumsuz hava koşulları denizde de etkili oldu. Fırtına nedeniyle bir tekne sürüklenerek karaya oturdu.

Olayda can kaybı yaşanmadığı, teknede maddi hasar oluştuğu öğrenildi.