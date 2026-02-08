Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 yıldır aranan Bylock kullanıcısı ihraç emniyet müdürü Yusuf Say, 5 Şubat günü Ula ilçesinde, Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan trafik denetimi esnasında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Say, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.
Muğla'da firari FETÖ'cü yakalandı: Eski emniyet müdürüydü
Haberi Paylaş
Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Muğla’da, 9 yıldır aranan ByLock kullanıcısı ihraç emniyet müdürü Yusuf Say, Ula ilçesinde yapılan trafik denetimi sırasında yakalandı.
Kaynak: DHA