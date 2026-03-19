Muğla'nın Menteşe ilçesi Kiramettin Mahallesi Basmacı Deresi mevkisinde saat 04.30 sıralarında iddiaya göre; Oğuz Mehmet A. (19), sahur vakti için ramazan topunun fitilini ateşledi. Bu sırada yanındaki arkadaşı Ali Aksu ramazan topuna yaklaştı.

Aksu, topun patlaması sonucu yüzünden yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aksu, Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Oğuz Mehmet A. ve sorumlu Fatih K. (40), gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz Mehmet A. ve Fatih K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.