Ula-Akyaka kara yolu Kızılağaç mevkisindeki kavşakta S.U'nun kullandığı otomobil, Ö.Ö. yönetimindeki başka bir otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yolda bulunan aydınlatma direği ve yönlendirme tabelaları devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedinye Muğla-Akyaka kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.