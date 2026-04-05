Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir can aldı. İlçede esnaflık yapan ve ‘Sökeli’ lakabıyla tanınan Sinan Tunceli hayatını kaybetti.

Kaza, Eskihisar Mahallesi Stratonikeia Antik Kenti Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 48 AAB 130 plakalı aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Tunceli için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Sinan Tunceli kurtarılamadı. Tunceli’nin vefatı, çevrede büyük üzüntüye neden oldu.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.