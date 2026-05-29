Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yediden yetmişe tüm vatandaşları doğayla buluşturan anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Marmaris ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’nin hemen yanında konumlanan ve çam ağaçlarıyla çevrili 20 bin metrekarelik alana kurulan "Çamlı Çocuk Köyü" kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu özel tesis, Muğla’nın çocuklara yönelik ilk tematik eğitim alanı olma özelliğini taşıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile MARTAB Kooperatifi ortaklığında işletilen Çamlı Çocuk Köyü’nde, çocukların yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri ve çevre bilinci kazanabilecekleri atölyeler düzenleniyor. Bireysel ve akademik gelişimi destekleyen etkinliklerin yer aldığı merkez, hem ailelerin hem de okul gruplarının uğrak noktası haline geldi.

Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk, projeyle çocuklara köy yaşamını, sıfır atık bilincini ve endemik bitki türlerini aynı ortamda tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesinin kooperatiflere yönelik desteklerine dikkat çeken Öztürk, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ekibine teşekkür etti. Öztürk, tesis bünyesinde çocukların hayvanları besleyebildiğini ve 118’e yakın endemik bitkinin yer aldığı koleksiyon bahçesini gezebildiğini aktardı.

Orman Okulu Atölye Öğretmeni Hazal Akdeniz ise günümüz çocuklarının teknoloji nedeniyle doğadan uzaklaştığını vurgulayarak, projenin çocukları yeniden doğaya çağırdığını ifade etti. Akdeniz, alandaki çiftçi köyünde çocukların sebze ve ağaçların büyüme süreçlerine tanıklık ettiklerini ve tıbbi koleksiyon bahçesinde yeni bitki türlerini keşfettiklerini söyledi.

Tesisin ilk ziyaretçilerinden olan Marmaris Atatürk İlkokulu öğrencisi Defne Aydoğdu ile 9. sınıf öğrencisi Emir Kılıç da arkadaşlarıyla birlikte burada doğayı keşfetmekten ve eğlenerek öğrenmekten büyük mutluluk duyduklarını paylaştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Cenk Erdoğan, 20 bin 740 metrekarelik devasa alanın içeriği hakkında bilgi verdi. Erdoğan; alanda piknik ve oyun alanları, doğa ve orman atölyeleri, yürüyüş yolları, çay bahçesi, bitki tünelleri ile bir tarım laboratuvarının yer aldığını kaydetti. Ayrıca tesis içinde yerel üreticileri desteklemek amacıyla, kooperatif ürünlerinin satışa sunulduğu bir yöresel ürünler mağazasının da hizmet verdiğini belirterek tüm vatandaşları aileleriyle birlikte Çamlı Çocuk Köyü’ne davet etti.