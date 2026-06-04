Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Çocuğun Cinsel İstismarı, Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık ile Hükümlü ve Tutuklunun

Kaçması suçlarından toplam 18 yıl 11 ay 27 gün hapis cezası bulunan ve Adana 27. Asliye Ceza Mahkemesince Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçundan cezaevi firarisi olarak aranan T.D. isimli şahıs yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.