Muğla Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, orman yangınlarını engellemek adına risk teşkil eden bölgelere girişler yasaklandı. Bunun yanı sıra; havai fişek ve dilek feneri gibi yangına sebebiyet verebilecek etkinliklere izin verilmezken; safari, rafting ve trekking gibi aktiviteler de meteorolojik şartların kritik olduğu günlerde sınırlandırıldı.
Muğla'da bazı ormanlara giriş yasaklanacak
Muğla Valiliği, 2026 yılı orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında riskli orman alanlarına girişi yasakladı.
Muğla'da yangın riski yüksek bölgelerde 1 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara giriş yasağı uygulanacağı kaydedildi.
Valilikte düzenlenen 2026 yılı orman yangınlarıyla mücadeleye hazırlık toplantısında, 2025'teki yangınlar değerlendirilerek alınacak önlemler ve koordinasyon çalışmaları, görev yapacak personel, araç ve ekipman durumu, hava unsurları, gönüllü ekiplerin katkısı ve yangına ilk müdahale süreleri gibi konular görüşüldü.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, ormanları korumanın sadece bir görev değil vicdan meselesi olduğunu belirterek, tüm vatandaşları "yeşil vatan" için tek yürek olmaya davet etti.
Herkesin ormanları korumakla sorumlu olduğunu vurgulayan Akbıyık, "Ormanlarımız sadece ağaçtan ibaret değil yaşamın, biyoçeşitliliğin ve doğal dengenin en hayati parçasıdır. Bu bilinci zihnimize ve kalbimize yerleştirmek zorundayız" diye konuştu.
Toplantıda, yangına hassas bölgelerin haritalandırılması, erken uyarı sistemleri, izleme teknolojilerinin kullanımı, orman köylerinde bilinçlendirme çalışmaları gibi kurumlar tarafından yürütülecek çalışmalara ilişkin yeni kararlar alındı.
Buna göre, köylerde, mahallelerde, tatil yörelerinde, camilerde ve okullarda yangınlarla ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması, orman yangınları için riskli dönem olan 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişin yasaklanması kararlaştırıldı.
Yangına sebebiyet verme ihtimali üzerine yüksek sıcaklıklarda camilerden uyarı anonslarının yapılacağı, rüzgarlı günlerde elektrik kesintilerinin uygulanacağı, yerleşim yerleri ve ormanlık alana yakın noktalarda olası çöplük yangınlarına karşı önlem alınacağı kaydedildi.
Enerji nakil hatları altlarında temizlik yapılması, yaz döneminde anız, bağ ve bahçe gibi temizlik ateşi yakılmaması, tahıl ve ekin biçme döneminde olası yangın riskine karşı gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.
Havai fişek ve paraşütlü dilek feneri gibi yangın çıkarma riski olan faaliyetlere, safari, rafting ve trekking faaliyetlerinin kritik meteorolojik verilerin olduğu günlerde yapılmasına izin verilmeyecek.
Temmuz ve ağustos aylarında kolluk kuvvetleri orman yollarında devriye faaliyetlerini artıracak. Arazöz ve su tankerlerinin geçişini engelleyecek şekilde araç parkına izin verilmeyecek.