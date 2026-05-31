Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen tatilciler nedeniyle Muğla'daki kara yollarında araç yoğunluğu yaşandı. Bayram tatili için Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Güney Ege'nin önemli turizm merkezlerini tercih edenler, dönüş yolculuğunu sürdürüyor. Bodrum'da araçlarıyla dönüşe geçen tatilciler nedeniyle hareketlilik yaşandı. İlçeden son 36 saatte 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı belirtildi.

KAVŞAKLARDA ÖNLEM

Yaşanan yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Marmaris'te ise Datça kara yolu, Ulusal Egemenlik Caddesi'nin Muğla istikametinde yoğunluk yaşandı. Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Ölüdeniz-Fethiye kara yolunda, Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler ise Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde yoğunluğa neden oldu. Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.