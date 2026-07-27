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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, inşaat halinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan eski yapıdan yoğun dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangın bölgesine ulaşarak çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yangının kullanılmayan inşaat halindeki yurdun bahçe bölümünde biriken çöp, enkaz ve molozlardan çıktığı belirlendi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını çevredeki binalara ve kuru otluk alanlara ulaşmadan söndürdü.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.