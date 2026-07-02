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Kaynak: AA / İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Orta Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesinde yaşanan tartışma kanlı bitti. Edinilen bilgiye göre, eğlence sırasında arkadaş oldukları öğrenilen T.K. ile G.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre alkollü oldukları öne sürülen iki kişi arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında G.A.'nın, T.K.'yı bıçakla yaraladığı iddia edildi.

YARALININ ARTER DAMARI KESİLDİ

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı T.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan müdahalede T.K.'nın kolundaki arter damarlarından birinin kesildiği öğrenildi. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin ise yoğun bakım ünitesinde sürdüğü belirtildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve Menteşe'de esnaflık yaptığı öğrenilen G.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde asker eğlencesinde yaşanan bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma polis ekiplerince sürdürülüyor.