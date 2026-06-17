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Kaynak: AA / DHA / İHA

Muğla’da kayıp bir vatandaş için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yatağan ilçesine bağlı Kafaca Kaplancık Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Kazım Oral’dan dün sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Kazım Oral, sabah saat 07.30 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Yakınlarının uzun süre kendisine ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp yaşlı adamı bulmak için bölgede kapsamlı arama çalışmalarına başladı.

Kazım Oral’ın bulunması için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.