Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaza, Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde altyapı çalışması sırasında meydana geldi. 27 yaşındaki B.K. isimli altyapı işçisi çalışmalar esnasında henüz tespit edilemeyen bir sebeple toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda işçi, bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan B.K., ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.