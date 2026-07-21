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Kaynak: AA / DHA / İHA

Muğla'nın Datça ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2'si çocuk olmak üzere toplam 19 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zümrüt Kargı Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları ile Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

KARA ÜZERİNDE TESPİT EDİLDİLER

Bölgede yapılan aramalarda kara üzerinde bulunan 17 düzensiz göçmen ile beraberlerindeki 2 çocuk ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi.