Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Kocabel mevkisindeki yangına dair yeni gelişme yaşandı.

Yangınla ilgili bölgede inceleme yapan Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış noktasının Muğla-Fethiye kara yolunda hasır, sepet, polyester türü hediyelik eşya yapıp satan iş yeri olduğunu belirledi.

Olayla ilgili iş yerinde çalışan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından "tedbirsizlik nedeniyle yangına sebebiyet verme" suçundan adliyeye getirildi.

Gölbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alanda zarar meydana gelmişti.