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Kaynak: İHA

Muğla'nın Ula ilçesi Çıtlık Mahallesi yol güzergahında bulunan kuru otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yol kenarındaki otların tutuştuğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

İhbarın hemen ardından adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yönlendirildi. Alevlerin yükseldiği alana kısa sürede intikal eden ekipler, yangına anında müdahale başlattı. İtfaiye personelinin etkili ve yoğun çalışmaları neticesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri tamamlanarak yangın tamamen söndürüldü.