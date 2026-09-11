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Kaynak: İHA

Muğla’nın Milas ilçesinde kıyıda ölü balıkların tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme süreci başlatıldı. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, Bozbük Mahallesi İncekum Plajı’nda kıyıya ölü balıkların vurduğu yönündeki ihbar üzerine ekiplerin hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Gerçekleştirilen kontrollerde, kıyıya çok sayıda kupez cinsi balığın vurduğu tespit edildi. Balıklar üzerinde yapılan ilk organoleptik muayenede ölüm nedenine dair herhangi bir bulguya rastlanamadığı ifade edildi.

Ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla ölü balıklardan ve deniz suyundan laboratuvar analizi için numuneler alındı. Diğer taraftan, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Belediyesi koordinasyonu sağlanarak kıyıdaki ölü balıkların toplanması ve imha edilmesi için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.