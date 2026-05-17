Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan düzensiz göçmenlere yönelik başarılı bir operasyon imza atıldı.

Milas bölgesinde görevini sürdüren Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (MORAD), deniz yüzeyinde seyir halinde olan şüpheli bir lastik bot tespit etti. Botun içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri zaman kaybetmeden bölgeye bir Sahil Güvenlik Botu sevk etti.

Durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen ekipler tarafından güvenli bir şekilde yakalanarak karaya çıkarıldı.