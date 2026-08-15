Muğla’nın Menteşe ilçesi Denizli Yolu mevkisinde saat 10.30 sularında yangın paniği yaşandı. Yol kenarındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler çıkmaya başladı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu. İhbarın ardından adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler ile emniyet güçleri yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye görevlilerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ardından alanda soğutma işlemleri gerçekleştirildi.
Yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla ekiplerce geniş çaplı inceleme başlatıldı.