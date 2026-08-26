Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki eğitim kurumlarında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde başlatılan yenileme ve hazırlık faaliyetleri kesintisiz devam ediyor.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen; Atatürk Ortaokulu, Fehmi Başoğlu İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Yüksekkum Turizm MTAL ile Köyceğiz İlkokulu/Ortaokulu binalarını ziyaret etti. Okul idarecilerinden yürütülen fiziksel düzenlemeler, bakım işlemleri ve döneme dair fizibilite adımları hakkında detaylı bilgi alan Şen, incelemelerde bulundu.

İlçe genelindeki tüm okullarda öğrencilere daha güvenli, hijyenik ve nitelikli ortamlarda ders başı yaptırma amacının taşındığı vurgulandı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, eğitim kurumlarındaki bu hazırlık sürecinin ilk ders zili çalana kadar titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.