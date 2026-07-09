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Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından hayata geçirilen "Türkçe Öğreniyorum, Türkiye’ye Gidiyorum" projesi kapsamında Türkiye’ye gelen öğretmenler, programın Muğla etabında eğitim kurumlarını ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde kentteki okullarda yürütülen eğitim uygulamalarını yakından inceleyen öğretmenler, farklı eğitim yaklaşımlarını yerinde gözlemleme fırsatı elde ediyor.

Muğla’daki meslektaşlarıyla bir araya gelen Kazakistanlı öğretmenler, gerçekleştirilen görüşmelerde bilgi ve tecrübelerini paylaşarak iki ülke arasındaki eğitim alanındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Karşılıklı etkileşim sayesinde farklı uygulamalar değerlendirilirken, ortak projelere yönelik fikir alışverişinde de bulunuluyor.

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra hazırlanan kültürel program kapsamında misafir öğretmenler, Muğla’nın tarihi mirasını, kültürel değerlerini ve doğal güzelliklerini yakından tanıma imkânı buluyor. Böylece katılımcılar hem mesleki gelişimlerine katkı sağlayan hem de Türkiye’nin kültürel zenginliklerini deneyimledikleri kapsamlı bir program geçiriyor.