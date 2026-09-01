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Kaynak: İHA

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında yürütülen akademik ve pratik eğitim sürecinin ardından yeni bir uzman yetişti. 28 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Yeterlilik Sınavı’nı başarıyla tamamlayan Dr. Tuğba Dübektaş Canbek, Tıbbi Onkoloji Uzmanı unvanını almaya hak kazandı.

SINAV JÜRİSİNDE ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLER YER ALDI

Geniş katılımlı sınav, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Tanrıverdi başkanlığında yapıldı. Sınav jürisinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Ali Alkan’ın yanı sıra konuk jüri üyeleri olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sabri Barutca, Prof. Dr. Esin Oktay ve Dr. Öğr. Üyesi Merve Turan görev aldı.

TEŞEKKÜR VE TEBRİK MESAJI YAYIMLANDI

Eğitim dönemi boyunca bilgi ve tecrübeleriyle katkı sağlayan öğretim üyelerine ve jüri üyelerine teşekkür edilirken, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ile mesai arkadaşları Dr. Tuğba Dübektaş Canbek’i tebrik ederek uzmanlık kariyerinde başarı dileklerinde bulundu.