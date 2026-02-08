Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu kez fare iddiasıyla gündeme geldi. Hastanede tedavi gördüğünü belirten bir vatandaş, odalarda fare görüldüğünü öne sürdü.

Yaklaşık 15 gündür hastanede yattığını ifade eden vatandaş, durumu yetkililere bildirdiklerini ancak herhangi bir müdahalede bulunulmadığını iddia etti. Vatandaş, “15 gündür hastanede yatıyoruz. Fare gördük. Yetkililer ilgileneceklerini söyledi ama ilgilenen yok. Hastane girişine fare kapanları konulmuş” dedi.

Söz konusu iddialar, hastanenin hijyen koşullarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi daha önce de tahta kurusu ve yemeklerde kurt çıktığı yönündeki şikâyetlerle kamuoyuna yansımıştı.

İddialara ilişkin hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.