Edinilen bilgilere göre, 77 ADT 719 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, önündeki yolcu otobüsünü sollamak istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında park edilmiş halde bulunan A.Y.’ye ait 09 ABH 090 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek savrulan sürücü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.