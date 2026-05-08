1999 yılında evlenip 2008’de yollarını ayıran çiftin geçmişine dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bir YouTube programına konuk olan Burhan Akdağ, Müge Anlı’nın 30. yaş günü için oldukça sıra dışı bir hediye aldığını söyledi.

Akdağ, o dönemde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan mezar yeri satın aldığını belirterek, “Benden önce vefat edersem ahirette de yanında olayım istedim” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, mezarın günümüzdeki değerinin 8-10 milyon TL'yi bulduğunu söyledi.

Burhan Akdağ’ın “Müge zaten daha önce mezar almayı konuşuyordu, hediyeyi görünce çok şaşırdı” sözleri kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar ilginç doğum günü hediyesi hakkında çok sayıda yorum yaptı.