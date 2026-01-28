Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Arife Gökçe kaybı olayında baş şüpheli olarak görülen Sinan Sardoğan, başka bir suçtan gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Bir süre cezaevinde kalan Sinan Sardoğan’ın tahliye edildiği öğrenildi. Tahliyenin ardından ilk görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Sardoğan’ın, tıraş olduktan sonra video çektiği ve kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.

TAHLİYE OLMASI TEPKİ ÇEKTİ

Sardoğan’ın serbest bırakılması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları, “Bu katil değil miydi?”, “Bunu da ünlü edelim”, “Cezaevinde beslenmiş” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.