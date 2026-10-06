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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve doğuştan Akdeniz Anemisi nedeniyle ilik nakli bekleyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasını arayışı sürüyor. Müge Anlı'nın programında gündeme gelen dosyada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında geçen hafta Hamid'in annesi Nihal Beyit ile dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alınmıştı. Nihal Beyit tutuklanırken Mehmet Yorulmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANNE İFADEDE İSİM VERDİ

Nihal Beyit'in jandarmadaki sorgusunda, Hamid'in biyolojik babası olduğunu iddia ettiği bir kişinin adını verdiği belirtildi.

Müge Anlı, programında bu kişiden "Sakallı Hamid" olarak bahsedildiğini ve Hamid Yorulmaz'a çok benzediğini söyledi.

İzmir dışında yaşadığı belirtilen "Sakallı Hamid"in ifadesi de programda paylaşıldı. Söz konusu kişinin şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Yıllardır aynı yerde oturuyorum. Beni bulmak isteseydi zaten bulurdu. Alkollü ortamda tanıştık, birkaç kez beraber olduk. Çocuğum olabileceğini düşünmedim."



BİYOLOJİK BABASI ÇIKARSA İLİK VERECEK

Evli ve üç kız çocuğu babası olduğunu açıklayan "Sakallı Hamid", yapılacak testler sonucunda Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası olduğunun ortaya çıkması halinde tedavi için kemik iliği vermeye hazır olduğunu söyledi.

"Sakallı Hamid", bu konuda "İnsanlık vazifemiz" ifadelerini kullandı.

Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasının kim olduğu ise henüz kesinleşmedi.