Müge Anlı’da duygusal yüzleşme ve şok eden iddialar: Son bölümde neler yaşandı?

Müge Anlı’da son bölümde duygusal anlar ve şaşırtan iddialar gündeme damga vurdu. Peki Müge Anlı’da duygusal yüzleşme ve şoke eden iddialar: Son bölümde neler yaşandı?
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ayşenur Şen, günler sonra Müge Anlı’da ilk kez ailesi ve eşiyle yüz yüze geldi. Eşi için büyük endişe duyan Mehmet Şen, gözyaşları içinde Ayşenur’dan eve dönmesini istedi. Evliliğini kurtarmak için her şeyi yapabileceğini söyleyen Mehmet Şen, eşi Ayşenur Şen’den son bir şans talep etti. Elinde çiçeklerle diz çökerek eşini eve dönmeye ikna etmeye çalışan Mehmet Şen, tüm çabalarına rağmen Ayşenur’u kararından vazgeçiremedi.
Semiha Usta, 9 Aralık’ta İstanbul Beykoz’da kaybolan can dostu Hobit’i bulmak için Müge Anlı’ya başvurmuştu. “Eşim kaybolsa bu kadar üzülmem” diyen Semiha Usta, haftalardır güzel bir haber almayı umut ediyor. Hobit ile arasında çok özel bir bağ olduğunu ifade eden Semiha Usta, izleyicilere seslenerek yardım çağrısını yineledi.
55 yaşındaki Mustafa Adalı, evlilik vaadiyle yola çıktığı sevgilisine 1 milyon TL verdiğini öne sürerek programa katılmıştı. İddiaları reddeden ve yalnızca 3 bin dolar aldığını belirten İnamova, “Mustafa bana sürekli şiddet uyguluyordu” ifadelerini kullanmıştı. Günler sonra konuşmak için bir araya gelen Mustafa Adalı ve sevgilisinin birlikte yemeğe çıkıp fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Ayrıca İnamova Şakru’nun, sevgilisi Mustafa Adalı’ya “abim” diye tanıttığı kişinin aslında eşi olduğu iddia edildi.