Müge Anlı’da duygusal yüzleşme ve şok eden iddialar: Son bölümde neler yaşandı?

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ayşenur Şen, günler sonra Müge Anlı’da ilk kez ailesi ve eşiyle yüz yüze geldi. Eşi için büyük endişe duyan Mehmet Şen, gözyaşları içinde Ayşenur’dan eve dönmesini istedi. Evliliğini kurtarmak için her şeyi yapabileceğini söyleyen Mehmet Şen, eşi Ayşenur Şen’den son bir şans talep etti. Elinde çiçeklerle diz çökerek eşini eve dönmeye ikna etmeye çalışan Mehmet Şen, tüm çabalarına rağmen Ayşenur’u kararından vazgeçiremedi.