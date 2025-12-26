4 yaşında kaybolan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti, 30 yılın ardından Müge Anlı’nın programında ortaya çıktı. Günlerdir konuşulan cinayeti anne Raziye Hanım canlı yayında itiraf etti.

Müge Anlı'nın 15 Aralık tarihli yayınında, Emine Yıldırımcan'ın üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve ardından korkunç bir yöntemle öldürüldüğü iddia edilmişti. Öz kızı tarafından ortaya atılan iddialarda, Ercan Yılmaz'ın öz ve üvey kızlarına istismarda bulunduğu, üvey kızını şiddet uygulayarak öldürdükten sonra tespih makinasında parçalara ayırdığı iddiaları infial yaratmıştı.

KAN DONDURAN İTİRAF : KIZIMIN HER PARÇASINI TEKRAR TEKRAR GÖRÜYORUM

Dünkü yayının ardından anne Raziye canlı yayında bugün kan donduran itirafta bulundu. Raziye Hanım, "Çektiğim çileleri siz bir görseydiniz… Hâlâ gözlerimin önüne bir noktaya bakıp kalıyorum, kızımın her parçasını tekrar tekrar görüyorum. Ercan beni de öldürmeye kalktı. Doğramaya kalktı beni, dilimi penseyle çekmeye kalktı. Beni ısırıp parçaladığını bilmiyorsunuz. Nutkum tutuluyor" dedi.

Müge Anlı ise "Reklam arasında Selin (Ercan'ın öz kızı) bana parçaları nasıl topladığını anlattı. O zaman Selin'in dediği gibi o çocuğu öldürdüğünü gördün ve sonra Ercan seni dövdü?" dedi.

‘PARÇALARI ÖYLE ELİME VERDİ’

Raziye Hanım, "Zaten günler önce başladı dövmeye. Oda karanlık, kaç gün olduğunu havanın aydınlandığını bile bilmiyordum. Leğende tespih poşeti vardı. Tespih poşetine koymuştu parçaları sonra öyle verdi elime. Evladımı nereye götürdüğünü bilmiyorum. Bilsem durur muyum?" dedi.

CİNAYETİ ÜSTÜNE YIKARIM DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Müge Anlı, "Sen neden anlatmadın polise" diye sorduğunda ise Raziye Hanım, "Beni sadece ailem ile tehdit etmedi, cinayeti senin üstüne yıkarım dedi. Korktum, hiçbir şey bilmiyordum" dedi.