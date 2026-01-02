Yeniçağ Gazetesi
02 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
Anasayfa Magazin Müge Anlı ve Rahmi Özkan canlı yayında kapıştı: Stüdyo buz kesti

Müge Anlı ve Rahmi Özkan canlı yayında kapıştı: Stüdyo buz kesti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yıl sonu yayınında Rahmi Özkan'ın "intikam için boşanma davasını 5 yıl uzatın" önerisi üzerine Müge Anlı "Kanun da yanlış" diyerek sert çıktı. İkili arasındaki gergin tartışma izleyicileri şoke etti, sonunda barıştılar.

Kaynak: Magazin Servisi
Yeniçağ Gazetesi
