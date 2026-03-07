7 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de, Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2026/66 sayılı karar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bazı il müftülüğü atamalarında değişikliğe gidildi.

Kararda en dikkat çeken ayrıntı ise, Ocak ayında Bilecik İl Müftülüğü’ne atanan Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun amcası Ahmet Aktürkoğlu ile ilgili bölümün iptal edilmesi oldu.

İPTAL KARARININ NEDENİ MERAK KONUSU

Elips Haber’de yer alan habere göre, 30 Ocak 2026 tarihli atama kararının Bilecik’e ilişkin bölümünün iptal edilmesi kamuoyunda çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.

İddialara göre, Ahmet Aktürkoğlu’nun hâlihazırda başka bir şehirde yerleşik bir düzeninin bulunduğu ve görev yerine gidip gelmekte zorluk yaşayacağı gerekçesiyle bu görevi devralmak istemediği öne sürüldü.

KULİSLERDE KEREM AKTÜRKOĞLU İDDİASI

Elips Haber'den Muhammed Vefa'nın iddiasına göre ise Aktürkoğlu’nun, Kerem Aktürkoğlu üzerinden bazı bağlantılarını kullanarak atama kararının iptal edilmesi yönünde talepte bulunduğu ve bu talebin yeni yayımlanan kararnamede “iptal” olarak yer aldığı öne sürüldü.

Söz konusu iddialara ilişkin yetkili kurumlardan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.