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Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni ders kitaplarında tarih anlatımında bazı değişiklikler yapıldığı öne sürüldü. 8’inci sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabında “Kurtuluş Savaşı” yerine “Milli Mücadele” ifadesinin kullanıldığı, son Osmanlı padişahı Vahdettin’in ülkeyi terk edişine ilişkin bölümde ise “İngiliz gemisi” ifadesinin yer almadığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Kurtuluş Savaşı yerine Milli Mücadele ifadesini kullanıyoruz” açıklamasının ardından müfredat tartışmaları devam ederken, ders kitaplarındaki bazı değişiklikler gündeme geldi.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda dağıtılan 2023-2024 eğitim yılı 8’inci sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabında tarih anlatımında bazı farklılıklar yer aldı.

“KURTULUŞ SAVAŞI” YERİNE “MİLLİ MÜCADELE” KULLANILDI

Haberde yer alan bilgilere göre, kitapta “Kurtuluş Savaşı” ifadesi genel anlatımda kullanılmazken, ağırlıklı olarak “Milli Mücadele” kavramına yer verildi.

“Kurtuluş Savaşı” ifadesinin ise yalnızca “Kurtuluş Savaşı Müzesi” adı geçen görsellerde veya özel kullanımlarda bulunduğu aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada, “Kurtuluş Savaşı” yerine “Milli Mücadele” ifadesinin tercih edilmesine ilişkin, “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı. Milli Mücadele demek daha doğru” ifadelerini kullanması tepki çekmişti.

VAHDETTİN BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK İDDİASI

Ders kitaplarında saltanatın kaldırılması konusu anlatılırken daha önce yer alan “17 Kasım 1922’de son padişah Mehmet Vahdettin bir İngiliz gemisi ile İstanbul’dan ayrıldı” ifadesinin yeni kitaplarda değiştirildiği belirtildi.

Yeni anlatımda Vahdettin’den “Sultan” olarak bahsedildiği ve “İngiliz gemisi” ifadesinin çıkarıldığı öne sürüldü.

Yeni kitaplarda ilgili bölümün, “Sultan Vahdettin 17 Kasım’da Malta Adası’na gitmek üzere ülkeyi terk etti” şeklinde yer aldığı aktarıldı.

Diyanet'in geçen haftaki Cuma hutbesinde de Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığı ve değerleri için mücadele ettiği belirtilerek 'Kurtuluş Savşı' yerine "milli mücadele" ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

“Bizleri tarih sahnesinde üç kıtaya hâkim kıldıran, Malazgirt’le Anadolu’nun kapılarını İslam’a açtıran, İstanbul’un fethiyle çağları değiştiren, Çanakkale ve Milli Mücadele’de devleştiren, 15 Temmuz’da ihanete ‘dur!’ dedirten; Allah’a olan teslimiyetimizdir, göğsümüzdeki imanımızdır, şehadet bilincimizdir.” denilen hutbedeki değiştirilen ifade tepki çekti.