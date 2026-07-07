Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 67. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın konuşması siyasi tartışmaya dönüştü.

Konuşmasında kayyum uygulamasına ilişkin yaptığı esprili benzetme ve çeşitli göndermeler, AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın tepkisini çekti. Baykan, konuşmanın siyasi içerik taşıdığını savunarak şenlik alanını terk etti ve etkinliklerin devamına katılmayacağını açıkladı.

"10 TEMMUZ'DAN SONRA KONUŞACAĞIM"

Yaşanan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Müfit Can Saçıntı, devam eden şenliğe gölge düşürmek istemediğini belirtti.

Konuya ilişkin yanıt hakkını saklı tuttuğunu ifade eden Saçıntı, Akşehirlilerin şenliğin tadını çıkarmasını istediğini belirterek, "10 Temmuz'dan sonra bir video çekerek ben de iki çift laf edeceğim." ifadelerini kullandı.

Saçıntı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Nasreddin Hoca Şenliği’ndeki konuşmama bir sayın vekil tepki gösterdi.

Sonrasında sosyal medyada tepki göstermeye devam etmiş.

Bugün de olayın ulusal basına yansıdığını gördüm. Nasreddin Hoca Şenlikleri devam ediyor. Şahsi polemiklerle şenliğe gölge düşürmemek için yanıt hakkımı saklıyorum.

Şenliklere katılan değerli Akşehirlilerin “neşelerinin kaçırılmasına” bahane olmak istemiyorum. Gerçekten dolu dolu ve güzel bir şenlik programı var.

Hele sevgili Akşehirliler şenliğin tadını çıkartsın. 10 Temmuz’dan sonra bir video çekerek, ben de iki çift laf edeceğim.

Bu konuda görüş ve röportaj talep eden basın mensubu arkadaşların anlayış göstereceklerine inanıyorum.

Herkese şenlikli bol neşeli günler dilerim."