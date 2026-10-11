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Kaynak: Ekonomi Servisi

Japonya merkezli uluslararası finans devi Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Türkiye ekonomisine ve Türk Lirası'nın geleceğine ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı. Banka, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 37'de sabit tutmasına rağmen yüksek faiz ortamının TL’deki değer kaybını durdurmaya yetmeyeceğini öngördü.

MUFG'nin Eylül 2027 için açıkladığı 57,00 TL'lik tahmin, 56,44 TL seviyesindeki genel piyasa konsensüsünün de üzerinde yer alarak dikkat çekti.

Bankanın kur tahminleri şöyle:

Dönem dolar/TL tahmini

Aralık 2026 51,50

Mart 2027 53,50

Haziran 2027 55,50

Eylül 2027 57,00

KUR ÜZERİNDE BASKI YARATAN 3 TEMEL RİSK

Japon devinin raporunda, Dolar/TL’deki yükseliş beklentisinin arkasında yatan temel makroekonomik riskler 3 ana başlık altında toplandı.

1. ENERJİ VE JEOPOLİTİK BASKI

ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı düğümü nedeniyle yükselen enerji faturası ve zayıflayan turizm geliri.

2. MERKEZ BANKASI REZERVLERİ

Rezerv erimesi sebebiyle TCMB'nin kura müdahale kapasitesinin daralması ve hızlı kayba toleransı.

3. FON TASFİYELERİ VE GÜVEN

20 milyar dolarlık 131 fonun tasfiye kararının yatırımcı güveni üzerinde yarattığı olumsuz etki.