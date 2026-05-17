Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından halk pazarında kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Her hafta cumartesi günleri vatandaşların yoğun katılımıyla kurulan pazar yerinde, tüketici haklarının korunması ve düzenin sağlanması amacıyla tezgahlar tek tek incelendi.

Zabıta müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kontrollerde; pazar tezgahlarındaki ürünlerin fiyat etiketleri, pazar içi yerleşim düzeni ve ölçü tartı aletlerinin doğruluğu detaylıca kontrol edildi.

Yapılan incelemeler neticesinde, tezgahında fiyat etiketi bulundurmayan pazarcı esnafı tespit edilerek gerekli uyarılarda bulunuldu. Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına yürütülen bu uygulamaların, pazar alanında düzeni sağlamak amacıyla aralıksız bir şekilde sürdürüleceği bildirildi.