Mudurnu ilçesinde geziye çıkan motosiklet grubunun dönüş yolculuğu talihsiz kazalarla sonuçlandı. Aynalıkaya mevkisinde meydana gelen ilk kazada, Ankara’dan gelen 20 kişilik grubun içinde bulunan 06 TD 793 plakalı motosikletin sürücüsü virajı alamayarak yol kenarındaki tabelaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe hastanesine kaldırıldı.

İlk kazanın ardından yaralı arkadaşına yardım etmek için olay yerine gitmek isteyen başka bir motosiklet sürücüsü de ikinci kazayı yaptı. 06 FCE 258 plakalı motosikleti kullanan sürücü, Bostancılar köyü yol ayrımında aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralanırken, köpek olay yerinde yaşamını yitirdi.

İkinci kazada yaralanan sürücü de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin her iki olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.