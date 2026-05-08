Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, il genelinde düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası’nın ödül törenine katıldı.

Bilecik il genelinde düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası’nın ödül töreni Öğretmenevi'nde yapıldı.

Bilecik'in İlçelerinden toplam 60 öğrencinin katılım sağladığı turnuvada, öğrenciler stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerileriyle büyük bir performans sergiledi.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ödül töreninin ardından, "Başarı gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize, idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.