Öncelikle söylemeliyim ki Millî Eğitim Bakanlığı, Basın Müşaviri Sayın Yılmaz Güney’e bir teşekkür borcum var.

Niçin var?

3 Şubat 2026 günkü “Doğruysa, inanılır gibi değil” başlıklı makaleme, beni telefonla arayarak ‘Isparta’da bir ortaokulda tuvaletlere görüntü cihazı takılması’ konusuyla ilgili verdiği:

Hassas ve inandırıcı bir yaklaşımla, sorumluluğunu üstlendiği bakanlığının ‘Olayın duyulmasıyla ilgili neler yaptığı’ konusunda detayları, önce telefonla daha sonra da -talebim üzerine- WhatsApp’dan yazılı olarak göndermesinden dolayı son derece mutlu oldum.

*

Mutlu oldum, çünkü benim bilgi sahibi olmadığım konuları benimle paylaşmış ve:

“Olayın duyulmasıyla birlikte bakanlığın olayın üzerine gidilerek inceleme başlatılmış.”

Sayın Güney’e ‘Çocukların tuvaletlerine habersiz bir şekilde kamera yerleştirilecek ve bunun da cezası maaş kesimi ve yöneticilik görevinden alınma mı olmalı?’ diye sorduğumda:

“Müfettiş raporunda; yerleştirilen kameraların sadece lavaboların görüntülendiği yönünde olması nedeniyle bu cezaların verildiğini” paylaşmıştı.

*

Ben, Sayın Güney’in açıklamalarına kesinlikle inandım.

Ancak kameraların sadece lavaboları gösteriyor olduğu bana inandırıcı gelmedi.

Eğer öyleyse bu çocuklar o lavabolarda ellerini yıkayacaklar…

Ya da birbirlerine su atarak şakalaşacaklar. Hem başka ne olabilir ki bunun neyinin kontrolü yapılıyor anlamadım?

*

Öncelikle tuvaletlere kamera koyma eyleminin pedagojik bir davranış olmadığı yönünde herkes hemfikir. Ancak böyle bir eylemin maksadının çok da masum olmadığını düşünüyorum.

Ha elbette tanımadığım o kişilerle ilgili ön yargılı değilim.

Yapılan eylemin hassasiyeti konusunda hassasım!

Hepsi bu!

*

Örnek alınması bakımından muhataplara yapılması gereken yaptırımın “Eğitimin içinde değil de başka bir bölümde değerlendirilmeli mesela!” desem, -evet, kendilerine haksızlık eden- o insanlara ben de mi haksızlık etmiş olurum?

*

Düşünüyorum da içinde yüz kızartıcılığı çağrıştıran eylemi yapanlara -bir veli gönlü rahat olarak- çocuğunu nasıl teslim edebilir?

Edebilir mi?

*

Evet, verilen bilgiye göre Bakanlık, üzerine düşeni yapmış.

Müfettiş raporlarına göre yaptırım uygulanmış.

Ancak bu insanların eğitim kurumunun içinde kalmaları doğru olmazmış gibi geliyor bana.

*

Milli Eğitim’in böyle bir örneği yaşaması bile başlı başına üzüntü verici bir durum olmanın ötesinde, kurum ve meslekî olarak bir prestij zedelenmesidir de.

Umarım Milli Eğitim camiasında bir daha böyle bir şey yaşanmaz!

Umarım!