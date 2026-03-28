Yeniçağ Gazetesi
28 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Mudanya’da akılalmaz hırsızlık: Camiye oltayla girdi, mikrofonları çaldı… Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Mudanya’da elinde balık oltasıyla camilere giren bir hırsız, imamların yaka ve telsiz mikrofonlarını çaldı. Üç ayrı camide aynı yöntemi kullanan oltalı hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberi Paylaş
Edinilen bilgiye göre Güzelyalı Mahallesi’ndeki Çayırbaşı Camii’ne elinde balık oltasıyla giren hırsız, mimberde ve hutbede bulunan cami imamının vaazda ve namazda kullandığı yaka ve telsiz mikrofonları çalarak camiden ayrıldı.

1 7
Çayırbaşı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticisi Asalet Yılmaz, sabah namazının ardından öğle namazına kısa süre kala camiye giren kişinin kameralardan cihazları çalıp gittiğini gördüklerini ve daha sonra polise haber verdiklerini söyledi.

2 7
Aynı camide 19 yıldır görev yapan imam Ali Remzi Çelik ise şüpheli şahsın yaklaşık 10 yıl öncesine kadar akli dengesinin yerinde olduğunu, belediyede çalıştığını, ancak sonrasında madde kullanımıyla birlikte psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını ifade etti.

3 7
Çelik, şahsın işten çıkarıldığını, eşinden ayrıldığını ve Antalya’da cezaevinde bulunduğunu, bayram izniyle dışarı çıktığını öne sürdü.

4 7
5 7
Şüpheli şahsın daha sonra Güzelyalı Duran Camii’ne giderek burada da mikrofon ve kabloları söküp aldığı öğrenildi.

6 7
Cami imamı Dursun Çetin, şahsın mikrofonları söküp kablolarını kopardığını, kendisini gördüğünde ise “bu daha başlangıç” dediğini aktardı.

Güzelyalı Yeni Camii (Merkez Camii) imamı Etem Altın da saat 11.00 sıralarında camiye giren şahsın mihrap, kürsü, minber ve müezzinlikte bulunan mikrofonları yerinden sökerek bazılarını alıp götürdüğünü, bazılarını ise kırdığını söyledi. Altın, şahsın zaman zaman camiye gelerek cemaati rahatsız ettiğini belirtti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliyle ilgili inceleme başlatıldı.

7 7
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro