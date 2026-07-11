Kaynak: Haber Merkezi

İran dini lideri Mücteba Hameney, 28 Şubat’ta ABD-İsrail saldırısında öldürülen babası ve önceki dini lider Ali Hamaney için İran ve Irak’ta düzenlenen cenaze törenleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Cenaze törenlerine katılan milyonlarca kişiye teşekkür eden Mücteba Hamaney, Ali Hamaney’in intikamının alınacağını belirtti.

'TÜM ŞEHİTLERİN KANININ İNTİKAMINI ALACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUZ'

Mücteba Hamaney, "Senin ve bu iki savaşın tüm şehitlerinin kanının intikamını, suçlu katillerden alacağımıza söz veriyoruz. Bu intikam, milletimizin istediğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. İsimleri baştan sona listelenen bu suçlular, mezarlarına huzur içinde bir ölüm dileğiyle gidecekler. Bilmeliler ki bu mesele benim veya diğer yetkililerin varlığına bağlı değildir. Biz orada olsak da olmasak da bu, başarılacak ve yakında dünyadaki her özgür insan bu görevin bir parçasını yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.

'BEN İRAN'IN BİRİNCİ HEDEFİYİM'

Hamaney'in bu sözleri, akıllara NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediği sözleri getirdi. Trump, İran için, "Onlar Ortadoğu'nun zorbasıydı. 1 gün içinde hava savunma sistemleri ortadan kalktı. Liderleri de ortadan kalktı. Yeni liderleri var. Belki onlar da ortadan kalkabilir. Ben de ortadan kaldırılabilirim. Ben onların birinci hedefiyim" sözlerini sarf etmişti.